На Луганщині вантажівка протаранила три легковики, є загиблі та постраждалі (фото)

Внаслідок аварії загинуло дві людини, ще п'ятьох травмовано.

На Луганщині автомобіль FAW, навантажений піском, на автомобільному мосту через р. Красна зіткнувся одразу з трьома легковиками.

Внаслідок аварії загинуло дві людини, ще п'ятьох травмовано, повідомили у поліції Луганщини.

"Сьогодні, в м. Сватове на автомобільному мосту через р. Красна водій вантажного автомобілю FAW, який був завантажений піском, скоїв зіткнення з транспортними засобами "ГАЗ-2217", "ДЕО" та Suzuki Vitara, які рухалися у попутному напрямку та перед мостом зупинилися на забороняюче світло світлофора (на мосту ведуться ремонтні роботи і рух регулюється світлофорами)", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих госпіталізовано до лікарні. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада на Черкащині внаслідок ДТП за участю трьох вантажівок та легковика загинули четверо осіб.