На Луганщині вантажівка протаранила три легковики, є загиблі та постраждалі (фото)
20:23, 28 листопада 2018Інциденти
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Внаслідок аварії загинуло дві людини, ще п'ятьох травмовано.
На Луганщині вантажівка врізалась у три легковики / фото lg.npu.gov.ua
На Луганщині автомобіль FAW, навантажений піском, на автомобільному мосту через р. Красна зіткнувся одразу з трьома легковиками.
Внаслідок аварії загинуло дві людини, ще п'ятьох травмовано, повідомили у поліції Луганщини.
lg.npu.gov.ua
"Сьогодні, в м. Сватове на автомобільному мосту через р. Красна водій вантажного автомобілю FAW, який був завантажений піском, скоїв зіткнення з транспортними засобами "ГАЗ-2217", "ДЕО" та Suzuki Vitara, які рухалися у попутному напрямку та перед мостом зупинилися на забороняюче світло світлофора (на мосту ведуться ремонтні роботи і рух регулюється світлофорами)", - йдеться у повідомленні.
фото lg.npu.gov.ua
Постраждалих госпіталізовано до лікарні. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП.
фото lg.npu.gov.ua
Як повідомляв УНІАН, 26 листопада на Черкащині внаслідок ДТП за участю трьох вантажівок та легковика загинули четверо осіб.
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