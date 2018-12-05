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В аеропорту «Київ» літак зіткнувся з генератором – соцмережі (фото, відео)

12:11, 05 грудня 2018
Інциденти
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В аеропорту "Київ" літак не розминувся з генератором / Facebook - Роман Сініцин

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Про це у Facebook повідомив блогер та волонтер Роман Сініцин.

«В Міжнародному аеропорту Київ-Джуліані ЯК-40 Моторсічі оце щойно не розминувся з генератором (ground power unit). ЯК-40 переміг», - зазначив він, додавши до свого допису фото.

Раніше повідомлялось, що в аеропорту Парижа зіткнулися два пасажирських літаки.

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Теги: #літак#аеропорт