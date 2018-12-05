В аеропорту «Київ» літак зіткнувся з генератором – соцмережі (фото, відео)
12:11, 05 грудня 2018Інциденти
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В інцидент потрапив пасажирський літак Як-40.
В аеропорту "Київ" літак не розминувся з генератором / Facebook - Роман Сініцин
В міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) літак Як-40 зіткнувся з наземним генератором.
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Про це у Facebook повідомив блогер та волонтер Роман Сініцин.
«В Міжнародному аеропорту Київ-Джуліані ЯК-40 Моторсічі оце щойно не розминувся з генератором (ground power unit). ЯК-40 переміг», - зазначив він, додавши до свого допису фото.
Раніше повідомлялось, що в аеропорту Парижа зіткнулися два пасажирських літаки.
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