В аеропорту «Київ» літак зіткнувся з генератором – соцмережі (фото, відео)

В інцидент потрапив пасажирський літак Як-40.

В міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) літак Як-40 зіткнувся з наземним генератором.

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Про це у Facebook повідомив блогер та волонтер Роман Сініцин.

«В Міжнародному аеропорту Київ-Джуліані ЯК-40 Моторсічі оце щойно не розминувся з генератором (ground power unit). ЯК-40 переміг», - зазначив він, додавши до свого допису фото.

Раніше повідомлялось, що в аеропорту Парижа зіткнулися два пасажирських літаки.