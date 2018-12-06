"Відкладав на розмитнення?": у Києві з "євробляхи" вкрали 300 тисяч гривень (фото)

Невідомі розбили вікна машини та витягли гроші з салону.

У Солом'янському районі Києва, на перетині вулиць Лобановського і Головка, невідомі пограбували автомобіль в еврономерами.

Грабіжники розбили вікна машини і витягли з салону 300 тисяч гривень, повідомляє dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що злодії були на сірому Volkswagen Jetta 2008 року випуску з номерами АА48ХХНВ, проте у коментарях під постом відзначають, що ці номери несправжні, на них зареєстровано зовсім інший автомобіль.

В коментарях також жартують: "Ці 300 тисяч були відкладені на розмитнення?", "А ви кажете, що у "евроблях" грошей немає", "Їхав на митницю".

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Як повідомляв УНІАН, 25 листопада набули чинності закони України про внесення змін до Податкового та Митного кодексів про зниження акцизу на легкові автомобілі та посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

З дня набрання чинності законом вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення на раніше ввезені автомобілі. Однак особа, яка ввезла в Україну автомобіль у режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам.