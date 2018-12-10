У Парижі від рук вандалів постраждав Український культурний центр (фото)

Хулігани пошкодили табличку з назвою центру біля входу до будівлі.

Під час протестів "жовтих жилетів" в Парижі постраждав Український культурно-інформаційний центр. Вандали пошкодили табличку з назвою центру біля входу до будівлі.

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Наслідки хуліганської витівки сфотографував і виклав у Facebook емігрант Володимир Шпиньов.

Український культурно-інформаційний центр працює при українському посольстві у Франції на авеню де Мессін в районі парку Монсо.

"Жовті жилети воювали з банками, супермаркетами, магазинами-буржуїнами та українським культурним центром у Парижі. Прямо так і бачу француза в жилеті, який з криком "sssuuqqqaaa!" Лупить рогом по табличці. І занюхує рукавом", - прокоментував витівку вандалів народний депутат України, голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв.