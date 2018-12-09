Макрон звернеться до народу через масові протести у Франції

За даними джерел в Єлисейському палаці, вранці 10 грудня Макрон зустрінеться з представниками профспілок і роботодавців, а також представниками місцевої влади, щоб обговорити з ними ситуацію.

Президент Франції Еммануель Макрон на початку наступного тижня звернеться до народу через масові антиурядові протести та сутички.

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Про це сьогодні сказав речник уряду Бенжамен Гріво, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters. Він не зазначив, коли саме це відбудеться.

За даними джерел в Єлисейському палаці, вранці 10 грудня Макрон зустрінеться з представниками профспілок і роботодавців, а також представниками місцевої влади, щоб обговорити з ними ситуацію.

"Президент хоче об'єднати всі політичні, територіальні, економічні та соціальні сили в ці важкі часи для нації, щоб почути їхні голоси та пропозиції, щоб мобілізувати їх у дію", - сказав Гріво.

Тим часом у Парижі прибирають вулиці та ремонтують будівлі, які були пошкоджені під час протестів.

Напередодні на вулиці французької столиці вийшли тисячі людей. Демонстранти били вікна та фасади магазинів, підпалювали барикади, будівлі та автомобілі. З міркувань безпеки Ейфелева вежа та багато музеїв досі залишаються зачинені.

Францію очікують негативні наслідки протестів, які сталися в передноворічний час, заявив міністр фінансів країни Брюно Ле Мер. "Це катастрофа для торгівлі, це катастрофа для економіки… В кінці року через протести "жовтих жилетів" ми мусимо очікувати уповільнення економічного зростання", - заявив він. Зараз магазини та ресторани знову почали відкриватися після протестів. Але багато підприємств та туристична галузь очікують збитків через масові сутички.

У протестах 8 грудня по всій країні взяли участь близько 136 тисяч осіб. При цьому було затримано 1723 протестувальники, близько 1220 з них досі залишаються під вартою. Загалом у протестах по всій країні постраждали близько 120 протестувальників та 20 правоохоронців.

Протести через підвищення цін на пальне почались у Франції 17 листопада, коли на вулиці країни вийшли близько 280 тисяч людей. Демонстранти, окрім проведення мітингів, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялись, сягаючи піку у вихідні дні. 5 грудня під тиском протестувальників французький уряд вирішив повністю відмовитися від намірів підвищення акцизів на пальне. Утім, активісти вирішили продовжувати протести.