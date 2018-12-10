Аварія літака в Борисполі: "Белавіа" розповіла подробиці жорсткої посадки Boeing з пасажирами

В аеропорту "Бориспіль" знаходяться фахівці авіакомпанії "Белавіа", які оглядають літак.

В аеропорту "Бориспіль" увечері в неділю борт «Белавіа» Boeing 737-500 збив ліхтарі під час вирулювання. Авіакомпанія прокоментувала подію в Києві.

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"Після посадки в складних метеоумовах повітряне судно, яке виконувало рейс В2 845 маршрутом Мінськ — Київ 9 грудня 2018 року, під час пробігу правою стійкою шасі зачепило грунт," - повідомили TUT.BY у прес-службі авіакомпанії.

Командир літака усунув відхилення літака, після чого літак продовжив рух злітно-посадковою смугою, зарулив на стоянку для паркування. Літак отримав незначні пошкодження. Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав.

В «Белавіа» повідомляють, що причини інциденту розслідуються. У літака Boeing 737-500 пошкоджений обтічник. Наразі в аеропорту "Бориспіль" знаходяться фахівці авіакомпанії, які оглядають літак.

Пасажирів з аеропорту в Мінськ відправили наступним рейсом.

«Аеропорт працює в штатному режимі. При вирулюванні літак збив ліхтарі. Ми на якийсь час закривали смугу для того, щоб очистити її. Літак самостійно дійшов до місця стоянки. Літак належить Білорусі, і вони будуть з'ясовувати причини події. У нього подряпаний обтічник. Інших пошкоджень немає», — раніше повідомив директор аеропорту Павло Рябікін.

Як уточнює «Белавіа», йдеться про ліхтарі, які висвітлюють злітно-посадкову смугу.