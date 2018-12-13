У Кропивницькому кілер через помилку застрелив не ту людину - ЗМІ

Суд вирішив призначити підозрюваному судову психолого-психіатричну експертизу.

Підозрюваний у вбивстві іноземця у Кропивницькому стверджує, що помилився об’єктом злочину і випадково застрелив не ту людину, яку йому «замовили».

Читайте також«Втомився їсти людське м’ясо»: В ПАР канібал дозволив кинути себе до в’язниці на все життя

Про це повідомляє CBN, посилаючись на матеріали Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, у жовтні 2018 року замовник убивства, маючи особисті неприязні відносини зі знайомим, через посередника попросив знайти виконавця його вбивства.

Посередник звернувся до свого знайомого з проханням скоїти умисне вбивство, і пообіцяв за це передати у власність квартиру своєї матері. Виконавець погодився.

В подальшому посередник проінструктував виконавця з приводу місця проживання жертви та показав її фото. На початку листопада 2018 року виконавець отримав від посередника пістолет.

6 листопада підозрюваний прибув під будинок №76 по вул. Верхня Пермська. Там він побачив людину, яку, як йому здалося, він бачив на фото, та двічі вистрелив у її бік. Від отриманих поранень чоловік помер.

Вважаючи злочин завершеним, а домовленість виконаною, кілер з місця злочину зник.

Під час допиту підозрюваний повідомив, що знаходився на лікуванні у лікаря-нарколога та на сьогодні є наркозалежним. Крім того, вчинив убивство, помилившись об’єктом злочину.

Суд вирішив призначити підозрюваному судову психолого-психіатричну експертизу.

Раніше у Кропивницькому суд взяв під варту 35-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві власної 12-річної доньки.