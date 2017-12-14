Підозрювану у вбивстві 12-річної доньки матір взяли під варту у Кропивницькому
14 грудня суд розглянув клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу в закритому режимі.
У Кропивницькому суд взяв під варту 35-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві власної 12-річної доньки.
Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник керівника апарату Кіровського районного суду Юрій Кіселик, сьогодні, 14 грудня, суд розглянув клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу в закритому режимі.
Зазначається, що прокуратура вимагала обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Підозрювана не заперечувала проти такого запобіжного заходу.
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Суд задовольнив клопотання прокуратури у повному обсязі.
Як повідомляв УНІАН, 12-річна Катерина Добродій зникла 8 грудня. Зазначалось, що дівчинка пішла до школи, але до навчального закладу не дійшла. Її шукали протягом п’яти днів. Тіло дівчинки знайшли 12 грудня.
За попередньою інформацією, 35-річна матір під час побутового конфлікту завдала дівчинці кілька ударів, після чого на власному автомобілі вивезла тіло за межі міста.