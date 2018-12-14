У центрі Києва позашляховик влетів у відбійник - водій загинув на місці (фото, відео)

За кермом перебував 45-річний чоловік. Бригада швидкої допомоги, яка прибула на місце, намагалася реанімувати водія, але марно.

14 грудня на вулиці Новокостянтинівській сталася ДТП зі смертельним результатом. Позашляховик Volvo XC 90 врізався у відбійник при в'їзді на міст.

Водій помер, не приходячи в свідомість. Про це повідомляє "Інформатор".

Читайте такожЗа добу на Київщині сталося понад 100 ДТП, одна з них - смертельнаАварія сталася близько 3:40. Volvo рухався в бік проспекту Степана Бандери та при в'їзді на міст, з невідомих причин, влетів у відбійник. За кермом перебував 45-річний чоловік. Бригада швидкої допомоги, яка прибула на місце, намагалася реанімувати водія, але марно.

Судячи з пошкоджень на лобовому склі, чоловік не був пристебнутий. Що стало причиною фатальної аварії невідомо, так як на місці не було свідків. Серед можливих версій: мокра дорога або ж водій заснув за кермом. Точні обставини ДТП буде встановлювати слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві автомобіль в'їхав в школу.