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У Києві автомобіль в'їхав у школу (відео)

15:39, 13 грудня 2018
Інциденти
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Автомобіль зніс лише огородження / скріншот

У Києві автомобіль «Шевроле» злетів з дороги, зніс огорожу і заїхав на територію школи, зупинившись впритул біля будівлі навчального закладу.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

На щастя, за даними пабліка, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, у Києві через суперечки між пасажиром та водієм маршрутка врізалася в поліцейське авто. Зазначається, що водій обізвав пасажира "тварюкою" за те, що той забарився з оплатою проїзду.

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Теги: #ДТП