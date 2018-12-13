У Києві автомобіль в'їхав у школу (відео)

На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

У Києві автомобіль «Шевроле» злетів з дороги, зніс огорожу і заїхав на територію школи, зупинившись впритул біля будівлі навчального закладу.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

На щастя, за даними пабліка, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, у Києві через суперечки між пасажиром та водієм маршрутка врізалася в поліцейське авто. Зазначається, що водій обізвав пасажира "тварюкою" за те, що той забарився з оплатою проїзду.