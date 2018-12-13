У Києві автомобіль в'їхав у школу (відео)
15:39, 13 грудня 2018Інциденти
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На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Автомобіль зніс лише огородження / скріншот
У Києві автомобіль «Шевроле» злетів з дороги, зніс огорожу і заїхав на територію школи, зупинившись впритул біля будівлі навчального закладу.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.
На щастя, за даними пабліка, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
ДТП у Києві
Як повідомляв УНІАН, у Києві через суперечки між пасажиром та водієм маршрутка врізалася в поліцейське авто. Зазначається, що водій обізвав пасажира "тварюкою" за те, що той забарився з оплатою проїзду.
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