Вибух газу у Фастові: два під’їзди пошкодженого будинку визнано аварійними

Після завершення пошуково-рятувальних робіт мешканцям першого-третього та частини четвертого під’їзду буде надано дозвіл на повернення до власних квартир.

У Фастові в будинку, де стався вибух, 4 та 5 під’їзди визнано аварійними, доступ жителів до помешкань заборонено.

Читайте такожСодом і Гоморра могли бути знищені вибухом метеорита - вчені

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у Фастові триває ліквідація наслідків руйнування 3-х поверхів житлового будинку.

Співробітниками ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» проведено попередній огляд пошкодженого будинку та складено акт, яким визначено, що права половина 4 та 5 під’їздів перебувають в аварійному стані, доступ жителів до помешкань заборонено.

Поступово проводиться підключення до електропостачання з 1 по 3 під’їзд будинку та частину 4 під’їзду (окрім 5-ти пошкоджених квартир). Водопостачання до будинку підключено.

На 8.00 15 грудня заплановано проведення робіт з підключення будинку до газопостачання (окрім аварійних під’їздів).

Після завершення пошуково-рятувальних робіт мешканцям 1-3 та частини 4 під’їзду буде надано дозвіл на повернення до власних квартир.

Поблизу будинку розгорнуто 2 пункти обігріву для харчування та надання та психологічної допомоги постраждалих.

До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено 204 осіб. та 42 од. техніки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 грудня, у Фастові Київської області на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку стався вибух, за попередніми даними, газу.

Внаслідок вибуху було пошкоджено 70 квартир.

Також постраждав 31-річний чоловік, його стан оцінюють як задовільний.