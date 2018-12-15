Командування Повітряних сил назвало ім'я пілота, який загинув внаслідок катастрофи Су-27 на Житомирщині

На місці катастрофи працюють співробітники правоохоронних органів та спеціальна комісія Командування Повітряних сил, фахівці авіаційно-технічної лабораторії.

Внаслідок катастрофи винищувача Су-27 поблизу Житомира загинув начальник повітряно-вогневої і тактичної підготовки бригади тактичної авіації повітряного командування “Центр” Повітряних сил Збройних сил України майор Олександр Фоменко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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"Прес-центр Командування Повітряних Сил ЗС України повідомляє: Сьогодні, 15 грудня, близько 15 години на Житомирщині поблизу смт Озерне сталась авіаційна катастрофа винищувача Су-27. Літак розбився при заході на посадку. На жаль, пілот загинув", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що загинув майор Фоменко, 1975 року народження, який був начальником повітряно-вогневої і тактичної підготовки бригади тактичної авіації повітряного командування “Центр” Повітряних сил Збройних сил України.

Фоменко служив у Збройний силах з 1992 року. Військовий льотчик 1-го класу. Підготовлений до ведення бойових дій в повному обсязі Курсу бойової підготовки. Брав участь в АТО у 2014 році. Одружений, є донька.

На місці події працюють співробітники правоохоронних органів та спеціальна комісія Командування Повітряних сил, фахівці авіаційно-технічної лабораторії.

Причини та обставини катастрофи встановлюються .