На Житомирщині під час заходу на посадку розбився літак Су-27: пілот загинув (відео)

Обставини та причини події з’ясовуються.

Український літак Су-27 розбився під час заходу на посадку в Житомирській області, пілот загинув.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

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«Сьогодні, 15 грудня 2018 року, на Житомирщині близько 15 години у ході виконання планових польотів під час заходу на посадку розбився літак Су-27. Льотчик загинув. Обставини та причини події з’ясовуються», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у районі села Уланів, що на Вінниччині, під час навчально-бойового польоту розбився літак Су-27УБ. У Генштабі ЗСУ повідомили, що загинули два пілоти.