Правоохоронці затримали головного інспектора митного поста "Угринів" за хабар

Про це повідомив начальник Львівської митниці ДФС Левко Прокіпчук, передає прес-служба Львівської ОДА.

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За його словами, інспектор одержав грошову вигоду за сприяння у незаконному переміщенні товарів через українсько-польський кордон. Проти нього порушено карну справу за статтею 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Як повідомляв УНІАН, раніше у Харкові під час одержання хабара затримали керівника податкової інспекції.