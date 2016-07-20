Правоохоронці затримали головного інспектора митного поста "Угринів" за хабар

13:43, 20 липня 2016
Інциденти
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У середу, 20 липня, правоохоронці затримали головного інспектора митного поста "Угринів" за отримання хабара. 

Фото loda.gov.ua

Про це повідомив начальник Львівської митниці ДФС Левко Прокіпчук, передає прес-служба Львівської ОДА.

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За його словами, інспектор одержав грошову вигоду за сприяння у незаконному переміщенні товарів через українсько-польський кордон. Проти нього порушено карну справу за статтею 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Як повідомляв УНІАН, раніше у Харкові під час одержання хабара затримали керівника податкової інспекції.

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