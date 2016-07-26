На Львівщині біля українсько-польського кордону правоохоронці викрили підпільну АЗС

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, автозаправна станція, яка діяла без жодних дозвільних документів, функціонувала на автодорозі на виїзді із населеного пункту Рава-Руська неподалік митного поста "Рава-Руська". На даній АЗС здійснювалася реалізація дизельного палива сумнівної якості за готівку.

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25 липня під час обшуку за місцем діяльності АЗС вилучені стаціонарна цистерна, з якої за допомогою бензоколонки здійснювалася реалізація дизпалива сумнівної якості, 2,8 тонн дизельного палива, записи та документація щодо діяльності АЗС. Загальна сума вилученого встановлюється.

Зразки вилученого бензину направлені на експертизу. Встановлюються організатори незаконно діючій АЗС. Досудове розслідування в рамках кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою), триває.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львівській області правоохоронці затримали групу осіб, до складу якої входили головний інспектор митного поста, інспектор прикордонного пункту пропуску та двоє жителів Львівської області. Вони організували схему незаконного ввозу автомобілів з країн Європейського Союзу.