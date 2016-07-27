На Львівщині сталася масштабна ДТП, утворився затор (фото)

Про це активіст та депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич написав на сторінці "Варти1" у Facebook.

"В Розва́дів — село в Миколаївському районі Львівської області - ДТП за участю маршрутки, Камаза, "Деу Матіза" і вантажного "Мерседеса", - йдеться у його повідомленні.

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Наразі перекрито три смуги руху.

"Поліція присутня. Ніби без жертв", - повідомив Зінкевич.