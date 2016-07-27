На Львівщині сталася масштабна ДТП, утворився затор (фото)
11:39, 27 липня 2016Інциденти
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У Львівській області в селі Розвадів сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів.
Про це активіст та депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич написав на сторінці "Варти1" у Facebook.
"В Розва́дів — село в Миколаївському районі Львівської області - ДТП за участю маршрутки, Камаза, "Деу Матіза" і вантажного "Мерседеса", - йдеться у його повідомленні.
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Наразі перекрито три смуги руху.
"Поліція присутня. Ніби без жертв", - повідомив Зінкевич.
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