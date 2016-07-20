У Львові водій мікроавтобуса травмував на тротуарі двох жінок з малолітніми дітьми та втік з місця події

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, 19 липня, близько 14:25, на вулиці Городоцькій у Львові, водій мікроавтобуса Mercedes Benz Sprinter, рухаючись назад, скоїв наїзд на пішоходів, які знаходились на тротуарі.

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Внаслідок ДТП травмовані дві жінки віком 29 та 33 років та їхні доньки віком 3 і 4 років. Постраждалі - жителі Львова і Городоцького району Львівщини.

Водій мікроавтобуса з місця події втік. Постраждалих доставлено до львівської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Після надання медичної допомоги від госпіталізації вони відмовились, лікуються амбулаторно.

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Причини події з'ясовуються, проводиться дослідча перевірка.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львівській області водій наїхав на двох велосипедистів, один з них загинув.