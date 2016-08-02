Під Києвом сталася ДТП: водій загинув на місці, дитина потрапила до реанімації (фото)

Про це dtp.kiev.ua повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Смертельна ДТП прямо зараз під Києвом на Гостомельському шосе, в бік Ірпеня", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок зіткнення загинув водій, важкі травми отримала дитина, вона в реанімації.

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Наразі на трасі утворився затор, машини їдуть зі швидкістю 15 км/год.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Столичному шосе п'яний водій врізався в місце оформлення ДТП, травмувавши двох співробітників поліції, які оформляли пригоду.