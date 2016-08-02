Під Києвом сталася ДТП: водій загинув на місці, дитина потрапила до реанімації (фото)
14:57, 02 серпня 2016Інциденти
2935 0
Під Києвом сталася жахлива ДТП на Гостомельському шосе.
Про це dtp.kiev.ua повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
"Смертельна ДТП прямо зараз під Києвом на Гостомельському шосе, в бік Ірпеня", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок зіткнення загинув водій, важкі травми отримала дитина, вона в реанімації.
Читайте такожРезонансна ДТП у Харкові: водій BMW, над яким натовп хотів вчинити самосуд, був під дією наркотиків
Наразі на трасі утворився затор, машини їдуть зі швидкістю 15 км/год.
Як повідомляв УНІАН, у Києві на Столичному шосе п'яний водій врізався в місце оформлення ДТП, травмувавши двох співробітників поліції, які оформляли пригоду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter