На Миколаївщині невідомі в масках увірвалися до будинку і вбили чоловіка

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Миколаївської області, сигнал про подію надійшов 9 серпня близько 2:00.

"Прибувши на місце, поліцейські побачили зв’язану жінку, а на городі домоволодіння знаходилось тіло її чоловіка з ознаками насильницької смерті", - зазначили в поліції.

Оглянувши 46-річного потерпілого, експерти виявили на його голові рублені рани, у чоловіка були зв’язані руки та ноги.

"Зі слів 43-річної дружини загиблого, вночі її чоловік вийшов на подвір’я. Почувши сторонні звуки, вона вирішила перевірити, що відбувається, але на порозі будинку побачила незнайомця, обличчя якого було закрите маскою, а на подвір’ї - інших сторонніх осіб. Зловмисник вдарив в обличчя потерпілу та надів на голову частину одягу. Отямившись, постраждала зрозуміла, що зв’язана. Частково звільнившись, жінка змогла зателефонувати матері чоловіка та розповісти про напад. Залишивши безлад у будинку, злочинці зникли у невідомому напрямку", - зазначили у відомстві.

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Слідчим відділенням Первомайського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками п.6 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство). За цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Розшукуються зловмисники, встановлюються обставини злочину та його свідки.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють інформацією, корисною для розкриття даного злочину, з закликом повідомляти її Первомайському відділу поліції.