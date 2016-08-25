У передмісті Львова вантажний поїзд смертельно травмував жінку

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

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Як наголошується в повідомленні, в Пустомитівське відділення поліції 24 серпня надійшло повідомлення від чергового станції Підбірці про те, що вантажний потяг смертельно травмував невідому жінку.

Правоохоронці встановили, що близько 17.50 за межами залізничної станції вантажний потяг смертельно травмував 72-річну жительку Львова. Всі обставини події встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.