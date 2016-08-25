У Донецьку біля будинку бойовика Мотороли підірвався чоловік, напередодні його бачили з вогнеметом - ЗМІ

17:51, 25 серпня 2016
Інциденти
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Потужний вибух прогримів біля будинку бойовика Мотороли в центрі Донецька. Повідомляється про одного загиблого, його особа зараз встановлюється, передає одне з видань бойовиків.

В Донецке прогремел взрыв, погиб мужчина / Скриншот

Повідомляється, що вибуховий пристрій спрацював біля стін будинку на вулиці "50 років СРСР". За даними очевидців, жертвою став чоловік. Визначити його особу належить експертам, у результаті детонації тіло загиблого було сильно понівечене. Осколками бомби зрешетило стіни.

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Незадовго до вибуху очевидці бачили чоловіка, який, імовірно, ніс у руках реактивний піхотний вогнемет «Джміль».

«На пустирі чоловік присів навпочіпки і спробував розібрати пристрій, в результаті прогримів вибух. Чоловік загинув на місці», – пише видання бойовиків.

Місцеве "МВС" підтвердило загибель однієї людини в результаті вибуху. Також пошкоджено вікна в житлових будинках і школі неподалік.

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