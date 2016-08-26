У Києві підліток отримав опіки 40% тіла при спробі залізти на дах електрички

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Києві.

Інцидент стався на станції міської електрички у Дніпровському районі столиці.

Хлопця госпіталізовано з попереднім діагнозом електротравма, електроопіки 40% тулуба.

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«Дії хлопця підпадають під ст.173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення, однак у цьому випадку ми обмежились офіційним застереженням та профілактичною бесідою з батьками, яких, в свою чергу, було попереджено про відповідальність за ст.184 (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП та ст.166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України», - сказав начальник сектору ювенальної превенції Дніпровського управління поліції Рустам Мамедов.