На Чернігівщині п'яний водій збив трьох дітей, 7-річний хлопчик загинув (фото)

Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, до чергової частини Городнянського відділення поліції надійшло повідомлення про аварію на трасі між селами Лашуки та Смичин, внаслідок якої постраждали діти. На місце пригоди виїхало керівництво Городнянського відділення поліції та обласного главку, слідчо-оперативна група та слідчі підрозділу з розслідування ДТП.

Встановлено, що 45-річний водій автомобіля «Форд Фокус», мешканець м.Городні, перебуваючи у стані сп’яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на трьох малих дітей - хлопчиків 2003 і 2009 років народження та трирічну дівчинку. У результаті 7-річний хлопчик від отриманих травм загинув на місці пригоди, а двоє інших з тяжкими тілесними ушкодженнями доставлені до дитячої обласної лікарні.

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Як було встановлено у результаті медичного обстеження, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, рівень алкоголю в його крові становив 1,6 проміле.

Чоловіка затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження згідно з ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.