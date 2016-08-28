На Київщині поліція з'ясовує, хто влаштував сховище з частинами людських тіл (відео)

Слідчим відділом Яготинської поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває, повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

У закиданому бетонному колодязі правоохоронці виявили та вилучили велику кількість поліетиленових пакунків з частинами тіл та органами, схожими на людські, до яких були прикріплені бірки з діагнозом.

Вилучені речові докази направлені на експертизу для встановлення їхнього походження.

Правоохоронці з’ясовують обставини, за яких утворилось це сховище і хто його організував.

Як повідомлялося раніше, жахливу знахідку виявили під час проведення будівельних робіт.