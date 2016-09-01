У Сумах невідомі спалили автомобіль сім'ї депутата міськради

Як повідомила УНІАН прес-секретар Сумської обласної організації партії «Солідарність» Ольга Панфілова, автомобіль Audi належить дружині депутата.

Автомобіль стояв біля під'їзду багатоповерхового будинку, в якому депутат живе з сім'єю.

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«Підпал вчинили, розбивши переднє пасажирське скло. Ремонту машина не підлягає, салон згорів повністю», - сказала Панфілова.

За її словами, депутат припускає, що подія може бути пов'язана або з його політичною діяльністю, або з бізнесом, яким він займається 11 років.

Степченко – депутат Сумської міськради, входить у комісію по землі і архітектурі.

В секторі комунікацій ГУ Нацполиции в Сумській області кореспонденту УНІАН уточнили, що повідомлення про займання автомобіля надійшло в поліцію в 2:13 від співробітників ДСНС, які виїжджали на місце події.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.