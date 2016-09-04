Поліція поверне викрадений рік тому Range Rover футболістові "Динамо" Беланді

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національної поліції.

"У неділю, 4 вересня, об 11 годині відбудеться передача співробітниками поліції знайденого автомобіля власнику – Юнесу Беланда, марокканському футболісту, півзахиснику київського "Динамо" і національної збірної Марокко", - йдеться в повідомленні.

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У прес-службі підтвердили, що саме цю іномарку було викрадено у потерпілого на території Печерського району Києва близько року тому.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі правоохоронці знайшли 4 викрадені елітні іномарки, серед яких позашляховик знаменитого футболіста.

Чотири престижних автомобілі, які перебували в розшуку, виявлено під час спецоперації, яку проводили співробітники департаменту спільно з колегами з карного розшуку.

В Одеській області було встановлено місце знаходження дорогого позашляховика Range Rover, що належить знаменитому футболісту. Наприкінці жовтня 2015 цей джип було викрадено невідомими в Києві. Злодії відігнали машину за сотні кілометрів від столиці й тривалий час переховували в Одесі.

Отримавши санкцію суду, оперативники внутрішньої безпеки та карного розшуку поліції регіону відвідали місце проживання підозрюваного - 30-річного уродженця Одеси, колишнього випускника Академії внутрішніх справ України.

«Диплом (тоді ще міліціонера) одесит отримав, але «професійний шлях» обрав інший. Кілька років тому він вже потрапляв у поле зору правоохоронців за угони автомобілів. Проте йому вдавалося уникати відповідальності», - зазначили в поліції.

Наразі іномарки вилучено та доставлено в управління обласної поліції, їх власників встановлено. Стосовно 30-річного одесита, якого рішенням суду взято під варту, слідчим відділом розпочато кримінальне провадження.