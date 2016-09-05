У Дніпрі чоловік, що представився бійцем ВСУ, хотів пограбувати хостел - ЗМІ

Про це повідомляє місцевий сайт 056.ua.

Згідно з повідомленням, чоловік переночував в одній кімнаті з громадянином Канади, після чого забрав із собою його планшет.

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Крім того, як повідомляє адміністрація хостелу, чоловік вкрав ключі від усіх дверей хостелу. На місце злочину була викликана поліція, але знайти зловмисника не вдалося.

Як зазначається, працівники хостелу стверджують, що зловмисник представлявся, як Анатолій Гуйван. Слідство має з'ясувати, яке відношення злодій має до української армії.