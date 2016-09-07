На Житомирщині у іноземеця вилучили 20 кілограмів марихуани (фото)

Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління поліції у Житомирській області, 6 вересня під час санкціонованого обшуку працівники 3-го територіального управління Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції виявили у підсобних приміщеннях та на горищі будинку в райцентрі, де нині проживає 32-річний громадянин іншої держави, висушені рослини коноплі та подрібнену марихуану загальною вагою близько 20 кілограмів.

Чоловік вирощував нарковмісні рослини на присадибній ділянці цього ж домоволодіння. Усього на городі поліцейські виявили їх близько двох десятків.

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Виявлене було вилучено та направлено на експертне дослідження.

Іноземець раніше був засуджений за вчинення крадіжки в Україні. Нині правоохоронці перевіряють його на причетність до вчинення інших злочинів на території області, у тому числі пов’язаних з незаконним оборотом наркотиків. Крім того, з’ясовується законність перебування чоловіка на території України.

Триває розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі.