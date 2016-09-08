У ДСНС заявили, що горіння торфу не могло призвести до ДТП під Львовом – пожежу ліквідовано

У Головному управлінні ДСНС у Львівській області заперечують, що причиною масового зіткнення автомобілів у передмісті Львова могло стати сильне задимлення ділянки дороги від горіння торфовищ.

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Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області, «горіння торфу в селі Ситихів Жовківського району ліквідовано практично по всій площі горіння. Інтенсивного виділення продуктів горіння на місці пожежі немає. У зв’язку із великим резонансом у суспільстві щодо дорожньо-транспортної пригоди поблизу села Гряда Жовківського району, повідомляємо: задимлення від горіння торфовища не могло спричинити зіткнення автомобілів. На місці виникнення ДТП вранці спостерігався сильний туман».

У прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області повідомили, що станом на 09.50 кількість постраждалих у масовому зіткненні автомобілів у передмісті Львова зросла до 10 осіб.

У прес-службі патрульної поліції Львова вранці повідомлялося про те, що причиною масштабного ДТП могло стати «задимлення через торфи».

Громадські активісти Львівщини у соцмережах зранку повідомляли про сильну задимленість у передмісті Львова із запахом гарі, ілюструючи задимленість фотографіями.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині сьогодні на ділянці автотраси «Львів – Рава-Руська» між селами Гряда та Грибовичі Жовківського району о 06.50 сталося зіткнення 12 автомобілів, за медичною допомогою звернулося 9 осіб. Село Гряда та село Грибовичі розташовані поруч із селом Ситихів.

6 вересня в селі Ситихів Жовківського району, що розташоване на відстані близько 15 км від Львова, було виявлено горіння торфу. Площа пожежі становила близько 1,5 га. Через пожежу в усіх районах Львова спостерігалося сильне задимлення і запах горіння.