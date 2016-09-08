Біля Львова сталася масштабна ДТП: через горіння торфу зіткнулося 12 авто (фото, відео)

На Львівщині сьогодні через сильне задимлення на ділянці автотраси «Львів – Рава-Руська» між селами Гряда та Грибовичі Жовківського району о 06.50 сталося зіткнення 12 автомобілів, на даний час за медичною допомогою звернулося 9 осіб.

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Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

На місці події працює слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські організували об’їзд цієї ділянки дороги, яка через сильне задимлення від горіння торфовищ має практично нульову видимість.

Наразі з’ясовується наявність серед учасників ДТП пасажирських автобусів та стан постраждалих в дорожньо-транспортній пригоді.

Довідка УНІАН. Село Гряда та село Грибовичі розташовані поруч із селом Ситихів, де з 6 вересня горять торфовища. Площа пожежі становила близько 1,5 га. Дані щодо площі пожежі станом на ранок 8 вересня ДСНС ще не оприлюднила.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня в селі Ситихів Жовківського району, що розташоване на відстані близько 15 км від Львова, було виявлено горіння торфу. Через пожежу в усіх районах Львова спостерігалося сильне задимлення і запах горіння.