У Києві пасажирський автобус протаранив кафе, є постраждалі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

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За словами свідків, водій, який нещодавно вийшов на пенсію, знепритомнів. Так, вже в подальшому некерований автобус набрав швидкість та, переїхавши зустрічну смугу, вилетів на тротуар, де і протаранив огорожу та стіну кафе, яке стояло на узбіччі.

В автобусі перебувало близько 35 осіб. Загалом потерпіло 7 чоловік, двох разом із водієм госпіталізували карети "швидких". Ще 5 надають допомогу на місці.

Попередньо, кажуть поліцейські, що у водія автобуса стався інсульт.