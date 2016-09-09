У Києві пасажирський автобус протаранив кафе, є постраждалі
14:18, 09 вересня 2016Інциденти
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На вулиці Ревуцького у Києві (у районі станції метро "Харківська") сталася ДТП за участю автобуса 45-го маршруту.
Фото espreso.tv
Про це повідомляє Еспресо.TV.
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За словами свідків, водій, який нещодавно вийшов на пенсію, знепритомнів. Так, вже в подальшому некерований автобус набрав швидкість та, переїхавши зустрічну смугу, вилетів на тротуар, де і протаранив огорожу та стіну кафе, яке стояло на узбіччі.
Фото espreso.tv
В автобусі перебувало близько 35 осіб. Загалом потерпіло 7 чоловік, двох разом із водієм госпіталізували карети "швидких". Ще 5 надають допомогу на місці.
Попередньо, кажуть поліцейські, що у водія автобуса стався інсульт.
Фото espreso.tv
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