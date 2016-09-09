На Житомирщині спецпризначенці затримали чоловіка, який здійснив убивство у київській лікарні

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Житомирській області, сьогодні, 9 вересня, в одному з райцентрів Житомирської області бійці-спецпризначенці КОРД провели операцію із затримання підозрюваного.

Згідно з повідомленням, 34-річний киянин, якого розшукували столичні поліцейські, переховувався у домоволодінні своєї знайомої на Житомирщині. Назву райцентру правоохоронці не уточнюють в інтересах слідства.

Чоловік був озброєний спорядженим бойовими набоями пістолетом Макарова.

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Про підозрюваного відомо, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності і звільнився з місць позбавлення волі за «законом Савченко».

Затриманого за ст.208 (затримання уповноваженою службовою особою) КПК України житомирські поліцейські передали київським колегам.

Як написав на своїй сторінці у Фейсбук начальник Головного управління Нацполіції у Житомирській області В'ячеслав Печененко, сьогодні це була перша бойова операція житомирського КОРДу.

"Зловмисник міг у будь-який момент відкрити вогонь", - уточнив він.

Розслідування цієї справи триває.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня керівник Відділу комунікації Головного управління Нацполіції у м.Києві Оксана Блищик повідомила у Facebook, що до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що на вул. Багговутівська у холі лікарні кількома пострілами з вогнепальної зброї було вбито чоловіка. Правоохоронці вилучили з місця події стріляні гільзи, вивчили записи з камер відеонагляду, опитали свідків та очевидців та спрямували зусилля на затримання зловмисника.