В холі київської лікарні розстріляли чоловіка (фото)

Як повідомляє у Facebook керівник Відділу комунікації Головного управління поліції в Києві Оксана Блищик, до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Багговутівській у холі лікарні стріляли у чоловіка.

"Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група, із показів свідків з’ясувалося, що вони чули постріли. У вбитого - кілька вогнепальних поранень тіла, від яких він помер на місці", - написала Блищик.

За її даними, особа чоловіка встановлена. Це киянин 1982 року народження. За попередньою інформацією, він не є працівником або ж пацієнтом медзакладу.

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На місці працює слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та оперативні працівники. Вилучені стріляні гільзи.

Правоохоронці вивчають записи з камер відеонагляду, опитують свідків та очевидців. Зусилля поліції спрямовані на затримання зловмисника.

Відомості про подію належним чином зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції Києва.

Зазначимо, що на вулиці Багговутівській розташована Київська обласна клінічна лікарня №1.