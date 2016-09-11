Савченко розповіла про своє самопочуття після нічної ДТП

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Для мене дивно, що так багато уваги до цього ДТП... Привертати увагу потрібно до усіх... Зі мною все добре", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була в автомобілі, який вночі потрапив у ДТП у Києві. За словами очевидців, водій BMW пробив колесо та зупинився для його заміни. Ззаду у цьому ж ряду зупинився автомобіль, пасажиром якого була Надія Савченко. В машину на повній швидкості врізався винуватець аварії, який виявився п'яним.