У Сумах біля місцевої прокуратури пролунав вибух

У Сумах поблизу місцевої прокуратури пролунав вибух: за фактом замаху на умисне знищення майна розпочато кримінальне провадження.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, до Сумського відділу поліції Головного управління Нацполіції в області від поліцейського екіпажу надійшло повідомлення про те, що приблизно о 23:55 навпроти Сумської місцевої прокуратури пролунав вибух.

«На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група, зокрема працівники кінологічної служби та вибухо-технічного відділу. Координаційні заходи здійснювали керівники прокуратури області та Сумської місцевої прокуратури», - йдеться у повідомленні. Під час огляду на дорожньому полотні проїжджої частини вулиці Герасима Кондратьєва (на протилежному боці від будівлі Сумської місцевої прокуратури) правоохоронцями було виявлено пошкодження діаметром близько 15 см та глибиною 2 см. На місці події вилучено, зокрема, запобіжну скобу, металеві залишки (осколки) тощо. Від вибуху ніхто не постраждав, жодну будівлю не пошкоджено.

Інформацію за вказаною подією внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ч. 2 ст. 15/ч. 2 ст. 347 (закінчений замах на умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу) КК України.

Досудове розслідування проводиться групою слідчих Сумського відділу поліції ГУНП в області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Сумської місцевої прокуратури. Зараз виконуються слідчо-процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення обставин події, причетних осіб та здобуття доказів скоєння злочину.

Хід слідства у кримінальному провадженні взято на контроль прокурора Сумської області Віталія Матвійчука.