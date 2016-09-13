Мешканець Києва викликав патрульного та побив його

Як повідомляє Головне управління поліції в Києві, до чергової частини Деснянського району зателефонував чоловік та повідомив про те, що біля квартири будинку на вулиці Маяковського він побачив нібито свій раніше вкрадений мопед.

За викликом направили наряд патрульної поліції. Коли правоохоронці звернулися до власника помешкання із вимогою надати пояснення та документи, які підтверджують право власності на мототранспорт, у відповідь почули лайку, а згодом чоловік накинувся на них із кулаками.

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Слідчими Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, а також наявність документів, які підтвердять, хто насправді є власником мототранспорту.