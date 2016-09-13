Раді пропонують посилити кримінальну відповідальність за опір правоохоронцям та ввести штрафи за їх образу

Авторами законопроекту є народні депутати Андрій Тетерук, Юрій Береза ("Народний фронт"), Мустафа Найєм, Владислав Голуб ("Блок Петра Порошенка") та Олена Сотник ("Самопоміч").

Законопроектом пропонується вдвічі збільшити штраф за злісну непокору законному розпорядженню поліцейського при виконанні ним службових обов'язків та за аналогічні дії щодо члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, який охороняє громадський порядок, а також застосовувати такий штраф і у випадку образи на адресу правоохоронців.

Штраф пропонується встановити на рівні від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 40 до 60 годин, або виправних робіт на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративного арешту на 15 діб.

Читайте такожСуд переніс засідання по справі "свободівців" щодо вбивства бійців НГУ під Радою через неявку підозрюванихТакож законопроектом пропонується нова норма, відповідно до якої за ті ж самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за аналогічне правопорушення, накладається штраф у розмірі від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.

При цьому в законопроекті зазначається, що під образою слід розуміти нецензурні чи брутальні висловлювання, непристойні жести, непристойну оцінку особистих якостей та інші аналогічні дії, які принижують честь і гідність охоронців громадського порядку.

Також пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, виділивши в окрему статтю 342-1 відповідальність за опір правоохоронцю під час виконання ним службових обов'язків. За такі дії пропонується карати штрафом від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від 3 до 6 місяців, або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років.

Читайте такожІнцидент із п'яним прокурором у Мукачевому: в обласній прокуратурі розповіли про хід розслідуванняЗаконопроектом передбачено, що під працівником правоохоронного органу слід розуміти працівників органів прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних силах України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань України, органів охорони державного кордону, органів доходів і зборів, органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, органів державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інших органів, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Під опором слід розуміти вчинення активних дій, поєднаних із застосуванням до потерпілого фізичної сили (в тому числі нанесення ударів, побоїв).