Біля Рівного сталася кривава ДТП: загинули двоє дітей та водій (фото, відео)

Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Рівненській області.

"У результаті зіткнення автомобіля Peugeot Partner, який виїжджав із траси "Київ-Чоп" у напрямку села Городище, на повороті зіткнувся із вантажівкою МАН. Унаслідок ДТП на місці загинула дитина та водій Peugeot Partner", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що крім них, у салоні перебувало ще троє дітей та їхня мати, яких госпіталізували до медзакладів. Однак життя ще однієї дитини врятувати не вдалося.

Травми отримав і водій вантажівки, якого доставили до лікарні.