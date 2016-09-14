Біля Рівного сталася кривава ДТП: загинули двоє дітей та водій (фото, відео)
17:30, 14 вересня 2016Інциденти
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Під Рівним у селі Городище сталася аварія мінівена Peugeot Partner з вантажівкою, загинули діти.
Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Рівненській області.
"У результаті зіткнення автомобіля Peugeot Partner, який виїжджав із траси "Київ-Чоп" у напрямку села Городище, на повороті зіткнувся із вантажівкою МАН. Унаслідок ДТП на місці загинула дитина та водій Peugeot Partner", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що крім них, у салоні перебувало ще троє дітей та їхня мати, яких госпіталізували до медзакладів. Однак життя ще однієї дитини врятувати не вдалося.
Травми отримав і водій вантажівки, якого доставили до лікарні.
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