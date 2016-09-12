На Дніпропетровщині Chevrolet зіткнувся з зустрічною вантажівкою: водій загинув, дитина в тяжкому стані

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області, 11 вересня о 11:50 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення від чергового служби "102", про дорожньо-транспортну пригоду на 246-му кілометрі траси "Харьків – Сімферополь" поблизу села Варварівка Синельниківського району.

Як з’ясувалось, легковий автомобіль Chevrolet Lacetti, який рухався у напрямку з міста Запоріжжя, зіткнувся з вантажним автомобілем MAN, який рухався у зворотному напрямку.

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В результаті ДТП загинув чоловік, водій легкового автомобіля, 1980 року народження та постраждала донька загиблого 2013 року народження.

По прибуттю до місця виклику рятувальники вилучили тіло загиблого з автомобілю за допомогою шанцевого інструменту.

Постраждала дитина направлена бригадою швидкої медичної допомоги до обласної дитячої лікарні в Дніпрі в тяжкому стані з діагнозом "відкрита черепно-мозкова травма".