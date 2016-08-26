ДТП на трасі в Харківській області: у водія "потемніло в очах", троє дорожніх робітників загинули (фото)

Як повідомив виданню Медіапорт начальник Служби автомобільних доріг у Харківській області Євген Зражевець, ДТП сталося близько 9:40.

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"18-й кілометр дороги Р-07 Чугуїв-Мілове. На відремонтованій дорозі автомобіль Dacia Logan, рухаючись з Чугуєва в напрямку Куп'янська, мабуть, я не можу стверджувати, там зараз працює слідча група, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, проїхав зустрічну, машин не було, і виїхав на узбіччя, де працювали люди Нововодолазького райавтодору (встановлювали стовпчики по узбіччю дороги). Місце їх роботи було огороджено парканом, фішками, автомобіль все зніс, машину викинуло на узбіччя, гальмівного шляху немає. У нас три людини збито насмерть, двоє поранені", - розповів Зражевець.

За його інформацією, водій Dacia Logan не постраждав, зараз він дає пояснення правоохоронцям.

"Він не розуміє, каже, що потемніло в очах", - повідомив Зражевець.

Постраждалі робітники з переломами доставлено в лікарню.