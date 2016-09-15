Напад на турецьких уболівальників перед матчем "Зоря" - "Фенербахче": до поліції привезли сімох підозрюваних

Як повідомила УНІАН головний спеціаліст відділу комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області Дарина Ярчук, у Приморський відділ поліції доставлено 7 осіб, які підозрюються в тому, що на вулиці Дерибасівській вчинили напад на вболівальників турецької команди.

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«Наразі їхні особи встановлюються», - сказала Ярчук.

Поки не уточнюється, чи є нападники уболівальниками «Зорі» або іншої української команди.

Разом з тим, за словами Ярчук, у лікарню доставлені троє громадян Туреччини, які постраждали під час нападу ультрас.

«У двох – легкі тілесні ушкодження, в одного – перелом ноги, забої», - сказала Ярчук.

Матч «Зоря»-«Фенербахче» на стадіоні «Чорноморець» почався о 20.00, громадський порядок, як зазначила Ярчук, забезпечують 500 правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері в центрі Одеси ультрас побили турецьких уболівальників. За попередніми даними, в зіткненнях брали участь близько 20 осіб, з яких переважна більшість – українські фанати.

За словами очевидців, група у складі близько 12-15 ультрас з фаєрами напала на фанатів турецького футбольного клубу «Фенербахче», команда якого прибула в Одесу для участі в матчі з «Зорею» (Луганськ). Іноземці відпочивали в одному з кафе.