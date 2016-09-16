В Миколаєві суд заарештував водія BMW, що на смерть збив 4-х комунальників

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, таке рішення ухвалив сьогодні, 16 вересня, слідчий суддя Іван Дірко.

«На судовому засіданні підозрюваний визнав свою вину», - повідомили в суді.

«За версією органу досудового розслідування, 15 вересня близько 04.35 год, підозрюваний, перебуваючи у нетверезому стані, рухався на автомобілі BMW зі швидкістю близько 100 км/год по проспекту Центральний у місті Миколаєві та скоїв наїзд на чотирьох дорожніх робітників, у результаті чого останні загинули», - сказано в повідомленні.

Читайте такожКривава ДТП у Миколаєві: очевидці розповіли подробиці аварії, в якій загинули четверо людей (відео)

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня у Миколаєві водій автомобіля BMW-320 збив на смерть 4-х працівників автодорожньої служби, які наносили розмітку.

Він перебував у нетверезому стані й намагався втекти з місця ДТП, але його затримали.

Субота, 17 вересня, оголошено в місті Днем жалоби за загиблими працівниками дорожньої служби.