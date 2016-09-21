Працівник заводу на Львівщині загинув, упавши в бункер зі щебенем
08:54, 21 вересня 2016Інциденти
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В Червонограді Львівської області загинув працівник заводу залізобетонних виробів.
В Червонограді загинув заводчанин / google.com/maps/contrib/114319550689126099305/photos
Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, 20 вересня об 11:45 на ПАТ "Червоноградський завод залізобетонних виробів" на вулиці Львівській працівник конвеєра 1961 року народження упав у бункер із щебенем де його і засипало.
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Зазначається, що мешканець Червонограда помер на місці події.
Тіло загиблого було доправлено до моргу Червоноградської центральної міської лікарні.
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