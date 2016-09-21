У безробітного львів'янина витягли з автомобіля сумку з 1,5 мільйона гривень

Як повідомляє прес-служба Головного управління поліції у Львівській області, до Шевченківського відділу поліції Львова з заявою про крадіжку звернувся 33-річний безробітний львів’янин.

Чоловік повідомив, що 20 вересня, близько 8:20, четверо невідомих чоловіків під‘їхали на іномарці до його автомобіля Mitsubishi Pajero, який був припаркований поблизу дитячого садка на одній з вулиць міста.

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Зловмисники вибили скло вікна дверцят автомобіля і викрали із салону сумку, в якій знаходилися гроші в сумі 1,5 мільйона гривень.

У поліції наразі не повідомляють, як пояснив чоловік походження та мету перевезення такої суми грошей.

Правоохоронці встановлюють причетних до крадіжки. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою), що передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.