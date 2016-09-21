Вбивство директора Caparol в Україні: поліція розповіла про перші зачіпки, нападник був не один (відео)

Злочин встався у вівторок об 11:30 в селі Крушинка Васильківського району на Київщині, йдеться в сюжеті ТСН.

Наразі відомо, що 42-річний бізнесмен здійснював щоденну пробіжку за звичним маршрутом. На нього вже чекали злочинці. Поліція має свідчення одного з сусідів, який бачив машину "Газель" біля місця вбивства. Автомобіль правоохоронці вже знайшли – він стояв залишеним.

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"Ми думаємо, що це була група осіб. Один із автомобілів знайдений, з ним працює слідчо-оперативна група", - повідомив речник обласної поліції Микола Жукович.

Наразі справою займаються правоохоронці не тільки Київської області, а й інших підрозділів МВС України.

Раніше УНІАН повідомляв, що в с. Крушинка Васильківського району Київської області невідомі вбили директора Caparol в Україні.

Убивство прокоментував речник ГУ НП у Київській області Микола Жукович. "Будемо розглядати всі версії: чим він займався, його бізнес-інтереси, його життя, можливо, якісь борги. Версій буде багато", - зазначив він.