На Одещині п'яний водій на смерть збив трирічну дитину

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, увечері 21 вересня в селі Холодна Балка автомобіль збив жінку з дитиною.

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В результаті травм, несумісних з життям, дитина померла.

Підозрюваного затримали у відповідності зі ст. 208 КПК України. Проводяться слідчі дії. За попередніми даними, водій був п'яний.