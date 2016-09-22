На Одещині п'яний водій на смерть збив трирічну дитину
13:03, 22 вересня 2016Інциденти
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У Біляївському районі Одеської області трирічна дитина загинула в результаті наїзду автомобіля.
Машина збила трирічну дитину / kyivobl.mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, увечері 21 вересня в селі Холодна Балка автомобіль збив жінку з дитиною.
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В результаті травм, несумісних з життям, дитина померла.
Підозрюваного затримали у відповідності зі ст. 208 КПК України. Проводяться слідчі дії. За попередніми даними, водій був п'яний.
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