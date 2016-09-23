На Одещині без води залишився весь Чорноморськ (відео)

22 вересня о 22:29 у службу порятунку «101» надійшло повідомлення від диспетчера КП «Чорноморськводоканал», що забився головний каналізаційний трубопровід, внаслідок чого зупиненилась робота каналізаційної насосної станції.

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У прес-службі ДСНС Одеської області повідомили, що пожежно-рятувальний підрозділ встановив: трубопровід діаметром 600 мм забився в результаті нещодавно минулих злив.

«Для запобігання витоку каналізаційних стоків на поверхню була припинена подача водопровідної води до міста», - розповіли в прес-службі.

Підрозділ ГУ ДСНС протягом ночі двома мотопомпами і автомобільним насосом відкачав 1,1 тис. куб. м води. В аварійно-відновлювальних роботах задіяні техніка і працівники комунальних підприємств міста.

Для постачання технічної води населенню задіяні 4 автомобілі від КП «Чорноморськводоканал» і 2 автоцистерни від підрозділу ДСНС, визначені місця роздачі води.

Як повідомили УНІАН у КП «Чорноморськводоканал», питна вода є у двох артезіанських свердловинах - на проспекті Миру та вулиці Праці.

Приймаються оперативні заходи щодо ремонту головного каналізаційного трубопроводу та відновлення водопостачання.

У місті Чорноморську живуть близько 75 тис. осіб.