Також уражено місця зосередження живої сили ворога.

Підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, це один з найбільших НПЗ окупантів, який здатен переробляти від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. Він задіяний у забезпеченні збройних сил російських загарбників.

Зазначається, що в районі цілі було зафіксовано вибухи та потужну пожежу.

Окрім того, як поінформували в Генштабі, з метою зниження наступального потенціалу противника, було уражено склад боєприпасів у районі села Авдіївське (колишнє Первомайське) та місця зосередження живої сили ворога у районах Мирнограда та Родинського, що на Донеччині.

Атака по НПЗ у Ярославлі

Як повідомляв УНІАН, вранці російські пабліки писали, що безпілотники атакували НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі, що за понад 700 км на північний схід від Москви. Зазначалося, що пролунало сім вибухів.

У мережі з’явилися фото та відео з яскравою загравою та стовпом диму над промисловою зоною. Перед інцидентом місцевий губернатор Михайло Євраєв попереджав про "безпілотну небезпеку" у регіоні.

Варто зазначити, що Славнефть-ЯНОС" виробляє широкий спектр нафтопродуктів, включно з бензином, реактивним паливом та мастилами, що має стратегічне значення для економіки та військової машини країни-агресора.

