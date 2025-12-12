Кристина Казакова

Про поїздку президента України в п'ятницю повідомив головний речник Мерца Стефан Корнеліус.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 грудня, відправиться до Берліна, щоб зустрітися з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та іншими європейськими лідерами, зокрема прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб просунути вперед переговори щодо мирних пропозицій під егідою США, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що про поїздку президента України в п'ятницю повідомив головний речник Мерца Стефан Корнеліус. За інформацією осіб, обізнаних з цим питанням, перед зустріччю радники з питань національної безпеки України, Європи та США проведуть переговори щодо проектів планів. Водночас, особи, які розповіли цю новину, зазначили, що плани ще можуть змінитися.

В статті зазначається, що території України є центром поточних дискусій між Вашингтоном, Києвом і Москвою. Представники цих країн працюють над планом, який складається з 20 пунктів.

Видання розповіло, що Москва наполягає, щоб Україна вивела свої війська зі східних територій Донбасу, що включають райони Донецької та Луганської областей, які російські військові не змогли захопити.

За словами Зеленського, США обговорювали перетворення цього району на "демілітаризовану зону" під спеціальним управлінням. Проте все ще залишається під питанням, чи будуть ці регіони де-факто визнані російськими разом із окупованим Кримом.

Додається, що інші суперечливі моменти в мирній угоді включають забезпечення України надійними гарантіями безпеки, щоб Росія не вторглася знову, а також долю близько 200 мільярдів доларів заморожених активів .

Видання зазначає, що президент Росії Володимир Путін не демонструє жодних ознак зміни своїх військових цілей. Тому наразі незрозуміло, чи погодиться Москва на мирну угоду, навіть якщо США та Україна дійдуть згоди.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ, який, за словами російського диктатора Володимира Путіна, Росія "окупувала" ще в листопаді. Зеленський підкреслив, що українські захисники наразі на цьому напрямку досягають результатів для України. За його словами, чим сильніший наш захист на передовій, тим сильніші будуть наші позиції в перемовинах. Зеленський запевнив, що робиться все для того, щоб завершити війну достойно.

Також ми писали, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав очільника Кремля Володимира Путіна погодитися на "обмежене припинення вогню". Зокрема, мова йде про обмеження ударів по енергетичних об'єктах. Ердоган зазначив, що "уважно" стежить за ходом переговорів щодо припинення війни. Він вважає, що прогресу можна досягти там, де вигода буде обопільною.

