Масштабна ДТП із пожежею на мосту Патона: "Мерседес" протаранив автоцистерну і легковик (фото, відео)

"Масштабна ДТП у Києві на мосту Патона: водій "Мерседеса" на величезній швидкості врізався в попутну автоцистерну, зустрічний Сітроен і загорівся. Постраждалого водія, від якого йшов сильний запах алкоголю, витягли з авто свідки. Госпіталізований", - повідомляє на своїй сторінці у Facebook dtp.kiev.ua.

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А адже "Мерседес" був заправлений ГАЗОМ! Це напевно диво, що все обійшлося. Відео опубліковано Julia Geltsman (@geltsman) Сен 24 2016 в 12:50 PDT

Згідно з повідомленням, крім водія "Мерседеса" також постраждав водій та пасажир іншого автомобіля-учасника ДТП.

Постраждала в аварії Юлія Гельтсман написала на своїй сторінці в Instagram, що водій "Мерседеса" дав хабар поліції.