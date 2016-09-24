Масштабна ДТП із пожежею на мосту Патона: "Мерседес" протаранив автоцистерну і легковик (фото, відео)
14:48, 24 вересня 2016Інциденти
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На київському мосту Патона сталася масштабна ДТП із пожежею.
Також постраждав водій та пасажир іншого автомобіля-учасника ДТП / facebook.com/dtp.kiev.ua
"Масштабна ДТП у Києві на мосту Патона: водій "Мерседеса" на величезній швидкості врізався в попутну автоцистерну, зустрічний Сітроен і загорівся. Постраждалого водія, від якого йшов сильний запах алкоголю, витягли з авто свідки. Госпіталізований", - повідомляє на своїй сторінці у Facebook dtp.kiev.ua.
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Згідно з повідомленням, крім водія "Мерседеса" також постраждав водій та пасажир іншого автомобіля-учасника ДТП.
Постраждала в аварії Юлія Гельтсман написала на своїй сторінці в Instagram, що водій "Мерседеса" дав хабар поліції.
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